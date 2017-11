Jantar da Web Summit no Panteão Nacional gera indignação

Cerimónia marcou o encerramento da maior conferência de tecnologia da Europa.

Com o tempo, e com as incertezas da sabedoria, inquietamo-nos sobre a justeza de certas opiniões pessoais. Seremos nós quem não está a ver bem as coisas? Aconteceu-me agora. Ajudem-me: acham mesmo normal que o jantar final do Web Summit seja entre os túmulos do Panteão Nacional? pic.twitter.com/kbObTs9CLZ — F. Seixas da Costa (@seixasdacosta) 11 de novembro de 2017

Dead Men Walking meet Robots. Organizadores da Web Summit fazem jantar no Panteão Nacional de acordo com o Regulamento de Utilização de Espaços da Direcção Geral do Património Cultural onde se fixam preços para a utilização do Panteão em jantares e outros eventos. No future. pic.twitter.com/OeHWRdWusb — Miguel Guedes (@thenwtakeberlin) 11 de novembro de 2017

O jantar de encerramento da Web Summit que ocorreu na passada sexta-feira entre os túmulos no Panteão Nacional está a gerar revolta nas redes sociais e a ser alvo de críticas por parte de várias personalidades nacionais.Em causa está a utilização do espaço central do monumento - onde estão sepultadas algumas das mais importantes figuras da história nacional como Sophia de Mello Breyner Andresen, Óscar Carmona, Almeida Garrett e Eusébio. Ocontactou a Direção-Geral do Património Cultural, entidade que tutela o Panteão Nacional, e aguarda uma resposta.Entre as vozes discordantes está a de Francisco Seixas da Costa. "Com o tempo, e com as incertezas da sabedoria, inquietamo-nos sobre a justeza de certas opiniões pessoais. Seremos nós quem não está a ver bem as coisas? Aconteceu-me agora. Ajudem-me: acham mesmo normal que o jantar final do Web Summit seja entre os túmulos do Panteão Nacional?", escreveu o embaixador.Também o humorista João Quadros criticou a escolha do Panteão para a realização do jantar: "Panteão Nacional acolheu jantar exclusivo com elite da Web Summit - toda esta frase é medonha", partilhou no Twitter."Organizadores da Web Summit fazem jantar no Panteão Nacional de acordo com o Regulamento de Utilização de Espaços da Direcção Geral do Património Cultural onde se fixam preços para a utilização do Panteão em jantares e outros eventos. No future", considerou o músico Miguel Guedes na mesma rede social.Neste jantar, oparticiparam apenas investidores e empresários, selecionados pela organização do maior evento de tecnologia da Europa.A tabela de preços para o aluguer do espaço está publicada em Diário da República e mostra que o Corpo Central do Panteão está disponível por três mil euros. Já o Coro Alto pode ser alugado por 2500 enquanto o Adro fica por 4 mil euros.