Jardim de Santa Bárbara ganha interesse cultural

Fonte de Santa Bárbara também está incluída na proposta como bem cultural de interesse Municipal.

Por Fátima Vilaça | 08:40

O jardim de Santa Bárbara e a fonte com a mesma designação, cuja imagem original está, por razões de segurança, recolhida no claustro do Convento do Pópulo, Braga, vão ganhar a classificação de bem cultural de interesse municipal. A proposta é hoje votada na primeira reunião de câmara do novo executivo, liderado por Ricardo Rio. O documento, lavrado por um técnico da autarquia, abre caminho à classificação de outros 16 monumentos da cidade dos Arcebispos.



Aquele que é um dos mais belos e icónicos jardins da cidade de Braga passa a ser, a partir de hoje, património classificado e protegido. Por razões de "coerência patrimonial" e "continuidade visual", o técnico responsável pela proposta entende que a parcela privada deste jardim, tutelada pela Universidade do Minho, deve integrar a classificação, embora ressalve que a fruição e acesso continuem a carecer da autorização daquela entidade.



No documento, que hoje será discutido e votado, o chefe de Divisão do Património Cultural da Câmara de Braga, José Pedro Lopes, sugere também a classificação "estratégica e abrangente" de um conjunto de 16 imóveis do centro histórico.



No leque de imóveis estão incluídas cinco igrejas e duas capelas, as torres do Arco da Porta Nova e de Santiago, e o largo e chafariz dos Castelos. Há ainda duas casas senhoriais e o Palácio dos Falcões - onde esteve, durante anos, instalado o Governo Civil de Braga e que é agora ocupado, em parte, pela PSP e pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. O Theatro Circo e o estádio municipal também integram a lista.