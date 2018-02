Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jardineiro tenta violar adolescente em Ovar

Jovem estava alcoolizada e incapaz de resistir.

08:32

A PJ de Aveiro deteve um jardineiro de 56 anos pelo crime de ato sexual com adolescente, na forma tentada.



O homem, residente na Torreira, Murtosa, tentou forçar uma jovem de 16 anos a ter sexo com ele junto à igreja de Ovar, na madrugada de terça-feira.



A vítima foi salva por um grupo de jovens que passava no local e o reteve até à chegada da PSP.



A adolescente estava alcoolizada e incapaz de resistir.



O suspeito foi presente a tribunal.