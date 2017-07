Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Javali no mar do Algarve por stress

Terá pensado que estava em ribeira e iria chegar à margem.

Por Rui Pando Gomes | 08:33

O javali que foi encontrado a nadar no mar junto à praia de Vale Garrão, em Almancil, atirou-se à água porque estaria a fugir de alguma coisa, com medo e stress, e terá pensado que estaria num rio ou numa ribeira e iria encontrar a outra margem para escapar.



Esta é apenas uma das hipóteses avançada ao CM por um especialista do RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens da Ria Formosa para o que aconteceu no domingo passado, numa zona onde existe a lagoa do Garrão e a ribeira de Quarteira.



"Os javalis vivem em vários locais no Algarve, dormem de dia e ficam muito ativos durante a noite à procura de comida. Terá sido afugentado de algum local e, devido ao medo e stress, atirou-se à água para chegar a um local seguro", explicou a mesma fonte do centro de reabilitação, que diz já terem prestado apoio a javalis bebés mas nunca tiveram registo no Algarve de um caso semelhante.



O javali, com cerca de 50 quilos, foi encontrado a nadar no mar a 300 metros da praia. Segundo a mesma fonte, estes animais selvagens "estão habituados a atravessar rios e ribeiras e têm grande resistência".