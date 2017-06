Jerónimo de Sousa diz que nunca devia ter havido uma PPP para o SIRESP

"No país, cada vez mais se coloca esta necessidade de uma rutura com a política que tem sido seguida, de abandono da floresta e da produção, de desertificação e despovoamento de partes significativas do nosso país, desta política de eucaliptização, em que o que move os grupos económicos não é a floresta nem o ordenamento do território, mas os lucros", acrescentou Jerónimo de Sousa.Confrontado com a intenção do Governo de aproveitar o atual momento para avançar com o ordenamento da floresta na zona de Pedrógão, no distrito de Leiria, Jerónimo de Sousa disse que isso poderia ser feito mesmo com a legislação que está em vigor e que o problema é haver dinheiro para concretizar os projetos."Mais do que intenções, declarações e, às vezes, até leis, o que era preciso era o investimento concreto, o dinheiro. Toda a gente estará de acordo com 500 equipas de sapadores, a lei prevê isso, mas a grande questão é no plano orçamental", disse Jerónimo de Sousa, defendendo a necessidade de uma política de investimento que exige verbas disponíveis para problemas que já estão identificados."Sim ou não, vamos, ainda no OE [Orçamento do Estado] de 2017 e no OE 2018, responder com as verbas necessárias, com a questão do cadastro [das zonas florestais] que está colocada, com a questão dos guardas florestais, com a questão do reforço da prevenção - não só do combate, mas também da prevenção, como é que isso se faz? Faz-se com dinheiro, obviamente, com verbas inscritas no OE, não apenas com declarações", disse.Durante a visita às Festas de São Pedro, em que se fez acompanhar pelo cabeça-de-lista da CDU às eleições autárquicas para a Câmara do Montijo, Carlos Almeida, o líder comunista afirmou-se ainda esperançado na reconquista daquele município ao PS, até porque nas autárquicas de 2013 a CDU ficou apenas a 426 votos dos socialistas.