Jipe da GNR sofre acidente e capota em caça a assaltantes

Suspeitos seguiam num carro roubado e ignoraram ordem de paragem da patrulha.

Por Paulo Jorge Duarte e Francisco Manuel | 01:30

Ao ver dois homens dentro de um carro furtado horas antes em Cacia, Aveiro, a patrulha da GNR deu ordem de paragem aos suspeitos, que iniciaram uma fuga a alta velocidade. Os guardas perseguiram-nos, por estradas sinuosas, até à freguesia de Eixo. Os assaltantes colidiram com um carro, que entrava numa garagem, e fugiram a pé. O jipe da GNR capotou e os dois militares ficaram feridos.



Mesmo assim, perseguiram os fugitivos a pé. Capturaram um deles, que ainda ofereceu resistência. Depois, os militares foram assistidos pelo INEM e tiveram de ser transportados para o hospital de Aveiro. Tudo aconteceu pelas 22h20 de sexta-feira.



"O carro vinha a toda a velocidade e chocou contra o meu. Dois homens saíram a correr, um deles ainda me olhou nos olhos. Saí assustada do meu carro e nesse momento vi o jipe da GNR a capotar na curva e a ficar virado em cima da linha do vouguinha" disse, ao CM, a condutora do carro que entrava para uma garagem e foi abalroado pelo automóvel em fuga.



"Os guardas perseguiram os dois homens a pé e conseguiram apanhar um deles. Iam com uma expressão de dor, e eu percebei que estavam feridos", descreve uma outra moradora.



Durante largos minutos, os moradores da rua Nossa Senhora da Graça, assustados, tentavam perceber o que se passava. "O Seat Ibiza branco passou a grande velocidade com o jipe da GNR colado mesmo atrás, em S. João de Loure, onde moro. Estranhei o carro não abrandar e vi logo que algo de anormal se passava. Pouco depois ocorreu o acidente", contou ao CM outra testemunha, Filipe Santos.



Nessa altura já tinha sido enviado um alerta para todo o dispositivo da GNR. Pelas estradas e campos, dezenas de militares tentaram em vão localizar o homem que, identificado, conseguiu escapar. Ontem, a GNR ainda se manteve no terreno, mas até ao final da tarde continuava sem pistas do fugitivo.



PORMENORES

Cadastrado

O único dos assaltantes que foi capturado já tem cadastro. O homem, de 32 anos, já cumpriu pena de prisão por tráfico de droga e armas e furtos. Foi notificado para comparecer amanhã em tribunal para ser julgado em processo sumário.



Carro roubado horas antes

O carro em que seguiam os dois assaltantes foi roubado em Cacia, Aveiro, à porta de casa do proprietário, na sexta-feira à tarde. O homem que foi capturado pela GNR garante que não era o condutor, mas a proprietária do carro que foi abalroado diz que era ele que ia ao volante.