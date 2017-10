Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Proença eleito presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE

José Abraão referiu ainda que João Proença foi eleito com 11 votos a favor e seis contra.

Por Lusa | 03.10.17

O ex-secretário-geral da UGT João Proença foi esta terça-feira eleito, em Lisboa, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, disse à Lusa fonte sindical.



O secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão, avançou à Lusa que o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE reuniu-se esta terça-feira, com a totalidade dos membros presentes, para realizar a eleição.



José Abraão referiu ainda que João Proença foi eleito com 11 votos a favor e seis contra.



Além de quatro representantes dos beneficiários, o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, órgão consultivo da ADSE, é composto por elementos do Governo, dirigentes dos sindicatos da administração pública, membros das associações dos reformados do Estado, entre outros.



O sistema de saúde dos funcionários e aposentados do Estado é gerido desde o início do ano por um instituto público e, de acordo com as novas regras, a eleição dos representantes dos cerca de 830 mil beneficiários da ADSE no Conselho Geral e de Supervisão passou a ser efetuada segundo o método de Hondt.