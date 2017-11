Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joaquim Cabrita Neto morre aos 77 anos

Foi deputado da Assembleia da República pelo PSD e presidente da Comissão Regional de Turismo do Algarve.

Por Tiago Griff | 08:22

Morreu esta segunda-feira, com 77 anos e de doença prolongada, Joaquim Cabrita Neto, o ex-Governador Civil de Faro e antigo líder do PSD na região, entre outros cargos que ocupou. Cabrita Neto era considerado por muitos uma das pessoas mais influentes no Algarve.



"É costume dizer-se que a vida dos grandes políticos, ou das grandes personalidades, se confunde com a do tempo histórico que viveram. Assim é, e assim o foi, no caso de Cabrita Neto", reconheceu ontem Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve, cargo que Cabrita Neto ocupou, entre 1976 e 1979, mas na altura chamada Comissão Regional de Turismo do Algarve.



Nascido na Guia, Albufeira, em 1940, Cabrita Neto era filho do empresário Teófilo Fontainhas Neto e irmão de Vítor Neto, antigo secretário de Estado do Turismo.



Ocupou cargos de grande importância na região, como o de Governador Civil, entre 1985 e 1995, e liderou o PSD Algarve. Foi por este partido que ocupou o cargo de deputado na Assembleia da República, na década de 90.



"Tinha planeado um jantar de homenagem, porque considero que é uma das figuras mais proeminentes do Algarve. Liguei na segunda-feira, para dizer que estava marcado para dia 30 deste mês, mas já ninguém atendeu", lamenta ao CM o deputado do PSD Cristóvão Norte.



Cabrita Neto tinha problemas de saúde há cerca de 10 anos e este sábado foi internado no Hospital de Faro com uma broncopneumonia, que terá contribuído para o falecimento.



O funeral está marcado para hoje à tarde, pelas 15h00, em São Bartolomeu de Messines.