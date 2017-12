Jogador de futebol esfaqueado durante assalto em Sintra

Crime aconteceu dentro de um apartamento. PJ está a investigar.

21.12.17

Um jogador do Sport União Sintrense foi, esta quarta-feira, esfaqueado durante um assalto num apartamento junto à estação de comboios de Algueirão-Mem Martins, em Sintra.



A notícia está a ser avançada pelo jornal Sintra Notícias, que garante que a Polícia Judiciária está a investigar os contornos deste crime com o intuito de deter os assaltantes, que conseguiram escapar.



Segundo avança o jornal, o assalto foi levado a cabo por dois homens, que foram apanhados em flagrante pelo futebolista quando este regressava a casa. Durante o confronto, o jogador acabou por ser esfaqueado.



O assaltantes fugiram em seguida, levando consigo diversos objetos de valor roubados do apartamento. O jogador conseguiu pedir ajuda e acabou por ser transportado para o Hospital Amadora-Sintra, encontrando-se livre de perigo após ter sido sujeito a uma cirurgia.