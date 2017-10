Jogador do Moreirense inanimado após choque em jogo da Taça de Portugal

Atleta foi transportado para uma unidade hospitalar pelos bombeiros de Valadares.

O jogador do Moreirense Hicham foi este domingo transportado para o hospital na sequência de um choque com um adversário, na partida da Taça de Portugal frente ao Canelas, que a equipa de Moreira de Cónegos venceu por 3-1.



O lance ocorreu após a marcação de um pontapé de canto, aos 80 minutos, tendo o jogador argelino chocado violentamente com um adversário.



O jogador permaneceu inanimado no relvado alguns momentos, antes de ser transportado para uma unidade hospitalar pelos bombeiros de Valadares.