Jogador do Rio Ave acusado de agressão

Após este confronto verbal, dizem as testemunhas, Rúben ausentou-se do local. "Ele nem assistiu ao jogo todo para não se chatear. Se calhar este indivíduo tem alguma coisa contra ele. Não sei. Ele fartou-se de o provocar. Agora o indivíduo tem de provar essa alegada agressão em tribunal", disse Bruno Brini, que garante que os restantes elementos da equipa testemunharam esta "altercação", sem agressões à mistura."Quando a PSP chegou, o Rúben já não estava e até fui eu quem foi identificado pelas autoridades, como sendo o responsável da equipa", frisou Bruno Brini.tentou falar com Rúben Ribeiro mas este fez saber, através de amigos, que, para já, não quer prestar declarações sobre o assunto.Rúben Ribeiro nasceu no dia 1 de agosto de 1987 e tem 29 anos. Cresceu no bairro de Ramalde, no Porto, e joga a médio-ofensivo e a extremo-direito.O futebolista, que veste a camisola do Rio Ave, tem participado, nos últimos meses, em várias campanhas solidárias para ajudar crianças com problemas de saúde.O jogo em causa decorreu entre duas equipas amadoras, num campo de futebol de um bairro, em Canidelo.