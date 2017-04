Jogadores proibidos de jogar à bola

Entre os arguidos do processo estão o antigo internacional português Abel Silva e outros 15 homens, entre jogadores e dirigentes desportivos, detidos em maio de 2016 por envolvimento no esquema de viciação de resultados em jogos de futebol.

Suspensos da profissão de de jogador de futebol em equipas da I e II ligas nacionais e do Campeonato de Portugal.Esta foi a medida de coação aplicada aos cinco futebolistas detidos anteontem pela Judiciária na operação Jogo Duplo II. Para Bruno Mendes, o elemento dos Super Dragões que servia de intermediário entre empresários asiáticos, que querem ganhar apostas nos resultados, e os jogadores corrompidos para perderem os jogos, a juíza de instrução aplicou uma caução de cinco mil euros. Todos saíram em liberdade.Tiago José Mota e Hugo Grilo (jogadores do Oriental) estão indiciados por corrupção passiva e associação criminosa, tal como Tiago Rosa (do Penafiel). Tiago Costa (Académico de Viseu) responde por corrupção ativa, tal como Bruno Mendes. Já Pedro Mendes (Oriental) foi indiciado por apostas fraudulentas. Ontem ficaram todos em silêncio no interrogatório.