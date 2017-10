Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Barreira Abrantes avança contra Jaime Marta Soares

Congresso da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), no último fim de semana deste mês, em Fafe, vai eleger o próximo presidente.

Por Miguel Curado | 08:49

Jaime Marta Soares vai a votos na Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), pedindo o 3º mandato na presidência aos 470 comandantes e presidentes de associações de bombeiros que vão votar. O ex-autarca pretende ver implementado o cartão social do bombeiro, melhorias acentuadas na tributação fiscal dos bombeiros, e garante que a proposta da Lista A (um comando único para os bombeiros) é de sua autoria.



CM – De que forma pode prosseguir o seu trabalho na Liga dos Bombeiros?

Jaime Marta Soares – O cartão social do bombeiro será um incentivo forte ao voluntariado fundamental, assim como melhorias no IRS e no IMI dos bombeiros. Temos um documento já encerrado com a Associação Nacional de Municípios e o Governo neste sentido.



– Também defende o comando único para os bombeiros, como a lista A?

– É uma proposta que sempre foi nossa. Defendemos uma direção nacional de bombeiros, com orçamento e autonomia jurídica próprias, fora da alçada da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Por isso, estamos a ser plagiados. Temos um programa com 50 propostas a sufrágio.



"Autonomia dos bombeiros"

Antigo presidente do Serviço Nacional de Bombeiros na década de 90 do século passado, José Barreira Abrantes apresenta-se a sufrágio nas eleições para a Liga dos Bombeiros Portugueses defendendo, sobretudo, a autonomização do comando dos bombeiros. Quer um organismo próprio para comandar as corporações de todo o país.



CM– Quais são as principais propostas da lista A?

Barreira Abrantes – Ainda na semana passada foi publicada uma lei de proteção de floresta, sem que os bombeiros tenham sido ouvidos. Queremos mudar isso, e com autonomia dos bombeiros. Defendemos um comando único para os bombeiros, fora da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Queremos ainda fazer dos bombeiros fiscalizadores de risco de incêndio, e revitalizar o papel da Escola Nacional de Bombeiros.



– Como comenta a alegação da lista adversária de que a vossa lista plagia propostas?

– A nossa lista foi publicitada primeiro que a lista B. Se repararmos, há 6 anos que o líder dessa lista defende a tipificação dos corpos de bombeiros, e nada foi feito. O mesmo com a segurança contra fogos. Temos gente nova.