Jovem adotado por pastor da IURD descobre origens

Paulo Edir foi para o Brasil em 1994.

Por Joana de Sales e Débora Carvalho | 01:30

Paulo Edir é o mais recente caso conhecido de uma criança adotada por responsáveis da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) através do lar ilegal da instituição em Camarate, Lisboa.



O jovem, hoje com 24 anos, foi levado em 1994 para o Brasil, ainda com poucos meses de vida, pelo pastor Airton Brovin e a mulher Marilene. Paulo, adotado anos mais tarde no Brasil, suspeitou da própria situação após ver as notícias de adoções ilegais divulgadas nos últimos meses.



O jovem viajou para o Rio de Janeiro, onde afirma ter vivido com documentos falsos. Nascido em Portugal e sabendo que tinha sido adotado em Lisboa, tem até o nome em homenagem a Edir Macedo, o fundador da IURD.



Paulinho, como é conhecido, explicou à TVI que nunca entendeu porque é que não viajou para fora do Brasil ou o porquê de as viagens dentro do país serem sempre feitas de carro. Entretanto, o bispo Edir Macedo impôs aos fiéis um "jejum" de notícias durante 21 dias (de 25 de janeiro a 14 de fevereiro), com exeção dos livros "genuinamente cristãos" e a telenovela da TV Record, ‘Os Dez Mandamentos’.