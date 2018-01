Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem assalta dez pessoas no metro de Lisboa

Valor total dos bens roubados ronda os cinco mil euros.

Por M.P. | 09:13

O esquema estava bem montado e permitiu ao jovem de 16 anos assaltar dez pessoas em apenas dois meses, no metro de Lisboa.



Segundo a PSP, o assaltante vigiava, nas carruagens, as suas vítimas e, quando estava a chegar às estações, colocava-se junto às portas. Depois tirava das mãos dos passageiros as carteiras e telemóveis e fugia.



Como as portas das carruagens fechavam logo a seguir, as vítimas não tinham hipótese de oferecer resistência ou de recuperar os bens.



Na passada sexta-feira, o assaltante, que não tem antecedentes, acabou por ser detido por agentes da PSP. Presente a juiz de instrução criminal, ficou com pulseira eletrónica.



Segundo a polícia, o valor total dos bens roubados ronda os cinco mil euros.