Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem aterrorizava mãe e filha em Arcos de Valdevez

Violou menor e perseguiu a mãe. Foi libertado pelo tribunal.

Por Ana Silva Monteiro e Fátima Vilaça | 08:11

Uma adolescente, agora com 15 anos, e a mãe viveram aterrorizadas durante os últimos meses. Na origem do caso está um jovem de 18 anos que não aceitou o fim da relação com a menor, que obrigava a atos sexuais. Perseguiu e agrediu a vítima, assim como a mãe da rapariga.



Foi detido na última terça-feira pela Polícia Judiciária de Braga e presente a tribunal. Ficou em liberdade, proibido de contactar ou de se aproximar da menor.



Foram várias as denúncias feitas à GNR de Arcos de Valdevez, uma vez que, nos meses de namoro, a adolescente foi diversas vezes violada e agredida. O suspeito tinha em sua posse fotos íntimas da vítima, com as quais a chantageava. Foi quando a menor decidiu colocar um ponto final no relacionamento que a situação piorou.



O jovem, conhecido por ser violento, começou também a perseguir a mãe da rapariga, chegando a agredi-la. Num dos casos, entrou na habitação das vítimas, com outros cúmplices, e espancou-as.



A detenção ocorreu depois de o agressor ter golpeado a cara de um rapaz com um x-ato, após um ataque de ciúmes junto à escola da vítima.



PORMENORES

Jovem agredida na escola

A menor foi agredida várias vezes pelo suspeito à porta da escola que frequenta em Arcos de Valdevez. Além da família das vítimas, também a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) apresentou denúncia junto da GNR local.



Suspeito em liberdade

O suspeito foi presente ontem a um juiz de instrução criminal e ficou em liberdade, sem pulseira eletrónica. Está indiciado pelos crimes de atos sexuais com adolescentes, pornografia de menores, perseguição agravada e violência doméstica.