Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem atleta salva mulher da morte

Nádia Carvalho, de 16 anos, lançou-se ao rio e retirou vítima.

Por Isabel Jordão | 01:30

Uma jovem atleta de 16 anos salvou uma mulher de 66 de morrer afogada no rio Almonda, em Torres Novas, lançando-se da ponte do Raro sem pensar nos riscos que estava a correr. Nádia Carvalho é campeã nacional dos dois mil metros obstáculos e devido ao salvamento não pôde disputar o corta-mato de Torres Vedras, onde iria procurar o apuramento para o campeonato europeu da modalidade.



Passava das 07h00 de domingo e o grupo de atletas do Núcleo do Sporting de Torres Novas preparava-se para partir quando um barulho estranho, de algo a cair para a água, despertou a sua atenção. "Quando vimos uma pessoa a flutuar no rio , entrámos todos em pânico e eu saltei logo para a água", contou ontem Nádia Carvalho ao CM, adiantando que depois segurou a mulher, de 66 anos, ao colo até chegar ajuda, salvando-a de uma morte certa.



"Consolei-a, dei-lhe amor e carinho, disse-lhe que ia ficar tudo bem", revelou a jovem. Acabou por não seguir com o grupo para Torres Vedras, mas não se arrepende do seu ato heroico, porque "provas há todos os anos e vidas só há uma".



Nádia Carvalho garante que "não sabia que tinha tanta coragem" e por isso está "orgulhosa" de si e do seu gesto, que também "tocou profundamente" o seu treinador, Raul Santos. "É uma heroína para mim. Fui todo o caminho, até Torres Vedras, a chorar e quando voltei fui ter com ela e abraçámo-nos a chorar", contou ao CM.