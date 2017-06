Jovem ator traficava cocaína pelo correio

Ator Gustavo Sampaio julgado por tráfico de droga





Gustavo Sampaio arrolou ainda o ator de novelas da SIC e da TVI António Capelo como sua testemunha de defesa. Será ouvido na próxima sessão.



A encomenda chegou do Brasil no dia 10 de maio do ano passado e Gustavo Sampaio foi detido no dia seguinte, no preciso momento em que levantava a embalagem com a cocaína.



O pai do ator também foi considerado suspeito no processo, mas as acusações contra o homem foram arquivadas.



A encomenda chegou do Brasil pelo correio, com um par de havaianas, um pacote de óleo de amêndoas doces e, embrulhados em papel químico, cinco frascos que continham cocaína líquida, num total de 1325 gramas.Os funcionários do Centro de Distribuição Postal de Lisboa acharam a embalagem suspeita e contactaram a Polícia Judiciária. Os inspetores perceberam qual era o conteúdo e, já no Porto, apanharam o suspeito em flagrante, a levantar o produto.Gustavo Sampaio, de 21 anos, que no julgamento se identificou como estudante e ator, começou ontem a ser julgado no Tribunal de S. João Novo, no Porto, acusado de tráfico de estupefacientes.