Jovem baleado no tórax para lhe roubarem o telemóvel





A PSP tomou conta da ocorrência, mas o caso passou para a PJ.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Um jovem de 22 anos foi baleado com um tiro no tórax e ficou ferido com gravidade, em Viseu. O alerta foi dado pela 01h15 de ontem.Segundo apurou o, o jovem seguia de carro para casa quando, numa rua apertada junto ao Fontelo, outro carro terá feito sinal de luzes. O jovem parou e saiu da viatura. Do outro veículo saíram elementos de um gang que lhe roubaram um telemóvel e o atingiram a tiro, no tórax.Foi operado no hospital de Viseu e está livre de perigo.