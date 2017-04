Jovem casal com droga em carro furtado

Os suspeitos tinham ainda 28 doses de haxixe, três de liamba e 30 euros em dinheiro, que acabaram apreendidos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A PSP do Seixal deteve ontem de madrugada um jovem casal, ele com 23 anos e ela com 20, por furto e uso de viatura.A dupla foi apanhada a circular num carro furtado dias antes, ainda com uma gazua inserida na ignição e droga no interior da viatura.Segundo oapurou, o homem, que conduzia o carro, não tinha carta de condução.