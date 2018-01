Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem ciclista sofre queda aparatosa

Tentativa de uma manobra espetacular resultou numa queda, em Loures.

08:43

Um passeio de bicicleta entre cinco amigos acabou da pior forma para um dos jovens, este domingo, na zona da Bobadela, em Loures.



A tentativa de uma manobra espetacular resultou numa queda que feriu gravemente um jovem de 20 anos.



Assustados com a derrapagem do amigo, os restantes elementos do grupo pediram socorro.



Os Bombeiros Voluntários de Sacavém prestaram assistência, no local, e encaminharam o jovem a um hospital, onde recebeu assistência.