Assaltante ficou em prisão preventiva.

Por S.A.V. | 09:51

Um jovem de 19 anos, com duas penas suspensas por roubo, foi apanhado em flagrante pela PSP a assaltar uma pessoa e acabaram por lhe ser imputados outros três roubos em Lisboa, três crimes de cariz sexual no Porto e um roubo em Coimbra.O assaltante ameaçava as vítimas dizendo ter armas e que "não teria qualquer problema em usá-las" caso não obedecessem.