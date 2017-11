Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 16 anos em estado grave após jogo de futebol

Adolescente desfaleceu no campo de futebol da União Recreativa e Desportiva de Tires.

06:00

Um jovem de 16 anos entrou ontem à tarde em estado grave nas Urgências do Hospital de Cascais, após desfalecer no campo de futebol da União Recreativa e Desportiva de Tires.



Chamados ao local, os Bombeiros de Carcavelos e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) encontraram-no inconsciente.



No campo de futebol foram efetuadas as manobras de reanimação.



Depois, o jovem foi levado ao hospital.