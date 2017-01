Jovem de 17 anos morre em colisão violenta

No local, esteve ainda uma viatura médica de emergência e reanimação.



O trânsito esteve cortado por várias horas, durante o socorro às vítimas e enquanto o Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da Guarda Nacional Republicana efetuava as perícias ma zona do acidente mortal.

Emanuel Veiga, de 17 anos, morreu numa colisão entre um carro e uma carrinha de transporte de mercadorias, ao início da noite desta terça-feira, na Estrada Nacional 218, junto à localidade de Outeiro, Bragança. A vítima seguia no carro, conduzido pelo pai, que viu o filho menor morrer logo após o embate violento, por volta das 19h00.O condutor sofreu apenas ferimentos ligeiros. Os dois ocupantes da carrinha também ficaram feridos, um deles com gravidade - um homem de nacionalidade brasileira, de 38 anos.Foram socorridos no local pelos Bombeiros de Bragança e Vimioso e transportados para o hospital da capital de distrito. Ao que tudo indica, o homem tinha ido buscar o filho à escola, em Bragança, e dirigiam-se ambos para casa, em Argozelo, Vimioso, quando ocorreu a tragédia.