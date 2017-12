Jovem de 18 anos baleado ao tentar assaltar café

Proprietário disparou contra assaltante, em Felgueiras.

20.12.17

Um jovem de 18 anos foi baleado na madrugada desta quarta-feira, durante uma tentativa de assalto ao café 'Nascer do Sol' em Margaride, Felgueiras. A vítima, em estado muito grave, foi transportada para o hospital de Braga.





O jovem fazia parte de um grupo de três assaltantes quando depararam-se com o proprietário do estabelecimento que vive no piso superior ao café e que terá disparado quando ouvi alguém a partir vidros.

No local estiveram os Bombeiros de Felgueiras e uma patrulha da GNR. O incidente ocorreu por volta das 03h30 desta madrugada.

Segundo o que o CM apurou, o proprietário está na GNR a prestar declarações.

Os restantes dois assaltantes colocaram-se em fuga.