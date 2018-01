Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 18 anos viola menina de 12 na Escola Secundária da Trofa

Ato ilícito terá ocorrido nas instalações da escola.

20:22

Um jovem de 18 anos foi esta quarta-feira detido pela Polícia Judiciária por alegadamente ter violado na terça-feira uma rapariga de 12 anos na Escola Secundária da Trofa, distrito do Porto, confirmou à Lusa fonte policial.



O ocorrido foi denunciado hoje de manhã à Guarda Nacional Republicana pelos pais da rapariga, após esta ter relatado à meia-irmã a alegada violação, sendo que o ato ilícito terá ocorrido nas instalações da escola, durante a tarde de terça-feira.



Depois de comparecer no estabelecimento de ensino a GNR chamou a Polícia Judiciária que ainda na escola e durante a tarde ouviu a jovem, após o que procedeu à detenção do presumível violador que, às 20h00, continuava a ser ouvido pelos agentes da PJ nas instalações da GNR da Trofa.