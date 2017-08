Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem suspeito de matar irmão por ciúmes fica em prisão preventiva

Crime aconteceu no Bairro da Boavista, em Lisboa.

O jovem de 19 anos detido na quarta-feira por suspeitas de ter matado o irmão, de 23, com uma faca, no bairro da Boavista, em Lisboa, ficou em prisão preventiva, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte policial.



O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça, tendo o juiz de instrução criminal aplicado a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.



O alerta do homicídio foi recebido por volta da 01h00 de quarta-feira e o suspeito acabou detido pela polícia minutos após o crime.



A vítima ainda foi encaminhada para um hospital da cidade, mas acabou por morrer.



A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária.