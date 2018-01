Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 21 anos morre em colisão na A3 em Vila Nova de Famalicão

Alerta do acidente foi dado às 08h24. Trânsito está condicionado no local.

Por Lusa | 09:48

Um jovem morreu esta sexta-feira de manhã na sequência de uma colisão entre duas viaturas na autoestrada A3, em Cruz, Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, sentido sul-norte, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



Segundo a mesma fonte, o alerta do acidente foi dado às 08h24, sendo a vítima um jovem de cerca de 21 anos.



O trânsito encontra-se "condicionado no local", disse.



No local estão as duas corporações de bombeiros de Famalicão, com quatro veículos, e elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), designadamente uma VMER do Médio Ave e uma viatura de suporte imediato de vida.