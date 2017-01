Jovem de 21 anos morre em colisão

As causas da colisão entre os dois veículos ligeiros vão ser apuradas pelo Núcleo de Investigação de Crimes e Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, que esteve no local, segundo adiantou à Lusa o comandante do Destacamento Territorial de Santiago do Cacém, tenente Luís Maciel.O alerta foi dado às 10h21, tendo sido mobilizados para o local nove operacionais, com duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento, dos bombeiros de Sines, referiu fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.