Jovem de Leiria raptada e morta em Moçambique

Trio criminoso, que já foi detido, lançou o corpo ao rio, de pernas e braços atados.

Por Isabel Jordão e Sérgio A. Vitorino | 01:30

Uma jovem portuguesa de 28 anos, que estava desaparecida desde a noite de quinta-feira na Beira, Moçambique, foi ontem encontrada morta no rio Pungue, a 70 quilómetros da cidade. Inês Botas, de 28 anos, natural de Leiria e emigrante em Moçambique, foi raptada por três assaltantes que a roubaram sob a ameaça de uma réplica de pistola e, mais tarde, a lançaram ainda viva ao rio, de uma altura de dez metros, com os braços e as pernas amarrados. A autópsia revela que morreu por afogamento, com prévio traumatismo craniano, disse ontem o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.



Após o crime, os três atacantes, identificados como Izaías Nicolau, Jonas Moiana e Danilo Lampeão, com idades entre os 21 e os 24 anos, regressaram à cidade e acabaram por ser detidos pela polícia, ainda na posse dos telemóveis e dos cartões bancários de Inês Botas, com os quais fizeram dois levantamentos de 9 mil e de 20 mil meticais.



O desaparecimento foi comunicado às autoridades na manhã de sexta-feira, por um colega de trabalho, que estranhou Inês Botas ter os telemóveis desligados, não ter passado a noite no condomínio fechado onde vivia e o jipe estar abandonado perto de um hotel. As diligências policiais foram iniciadas e, poucas horas depois, detidos os três atacantes, que confessaram o crime. A polícia teve a colaboração de um funcionário do Clube Náutico da Beira - o último local onde tinha sido vista -, que era "muito próximo" da vítima e tinha estado com ela.



Homicidas pediram boleia à vítima e tinham plano para a assaltarem depois do treino

O assalto a Inês Botas resultou de um "plano engendrado" por Izaías Nicolau e partilhado com Jonas Moiana e Danilo Lampeão, todos detidos pela polícia. Queriam "roubar dinheiro a uma portuguesa que treinava" no Clube Náutico da Beira. Esperaram pelo final do treino, pediram-lhe boleia e durante a viagem ameaçaram-na com a "pistola de brinquedo". Duas horas depois abandonaram o jipe da vítima e seguiram no carro de um deles. Foi já de madrugada que atiraram Inês ao rio, para não serem denunciados.



Condolências de Marcelo

A família de Inês Botas, que não quis prestar declarações ao CM, recebeu ontem um telefonema de condolências do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Cargo de topo

Inês Botas era solteira e vivia há ano e meio em Moçambique, sendo diretora financeira da empresa portuguesa Ferpinta. Antes viveu em Angola.



Sepultada em Portugal

Após a autópsia e as formalidades legais, o corpo da jovem será transladado para Portugal, na próxima semana, para que seja sepultada na terra natal.