Jovem escapa a violação à porta de casa

Homem tentou tirar roupa interior a jovem de 21 anos.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:29

Uma jovem polaca de 21 anos foi, na sexta-feira à noite, vítima de uma tentativa de violação, num prédio à entrada da cidade de Faro.



Um homem agarrou-a e meteu-lhe a mão na saia, tentando arrancar-lhe a roupa interior, mas a jovem acabou por conseguir libertar-se e fugir do local.



A situação aconteceu cerca das 23h40 da última sexta-feira, quando a jovem estava a entrar no edifício onde reside, na zona das Pontes de Marchil, nas imediações do centro comercial Forum Algarve.



Acabou por ser atacada por um homem, com cabelo e olhos escuros e cerca de 1,80 m, que a agarrou e lhe introduziu a mão na saia a tentar agarrar a roupa interior.



A jovem acabou por conseguir escapar ao homem e fugir, tendo depois apresentado queixa na PSP, que investiga o caso.



Há um mês, em três dias, duas mulheres foram vítimas de tentativa de violação em Faro e Olhão.



Pormenores

Escapa após pedir socorro

Uma mulher de 29 anos foi alvo de uma tentativa de violação a 30 de junho, pelas 00h30, na Penha, em Faro. Um homem tapou-lhe a boca e tentou despi-la, enquanto a apalpava. Acabou por conseguir gritar por socorro, fazendo com que o agressor a libertasse.



Apalpa e esmurra mulher

Dois dias depois, na madrugada de 2 de julho, um homem seguiu uma mulher de 25 anos, de bicicleta, até a atacar, na rua Vasco da Gama, em Olhão. Apalpou-a e quando a mulher resistiu, esmurrou-a na cara.