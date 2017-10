Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem esfaqueado em assalto perto do Polo Universitário do Porto

Outro rapaz que estava com a vítima foi agredido à cabeçada por dois assaltantes.

Por Lusa | 05.10.17

Dois jovens de 18 anos foram esta madrugada assaltados perto do Polo Universitário do Porto, tendo um deles sido esfaqueado por um dos dois agressores que fugiram e ainda não foram identificados, revelou a PSP do Porto.



Segundo a mesma fonte, cerca das 06h30 dois jovens foram assaltados por outros dois indivíduos que agrediram "com uma cabeçada" uma das vítimas e a outra "com uma faca no peito e no braço".



O jovem esfaqueado, a quem foi também roubado um fio de ouro e um telemóvel, foi encaminhado para o Hospital São João, no Porto, onde deu entrada pelas 07h00, disse a PSP.



Os jovens foram atacados quando saíam de uma festa universitária que decorreu na Faculdade de Economia.



Os dois assaltantes, que fugiram depois do ataque, ainda não foram identificados.