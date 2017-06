Jovem esfaqueado em festival de música em Leiria

O Festival Play Music, dedicado à música trance, decorre até este domingo na Lagoa da Ervedeira, na freguesia de Coimbrão.



Ao que o CM apurou, ainda não foi apresentada queixa relativa à agressão.O Festival Play Music, dedicado à música trance, decorre até este domingo na Lagoa da Ervedeira, na freguesia de Coimbrão.

Um jovem de 20 anos ficou ferido na madrugada deste sábado durante um festival de música eletrónica que se realiza na Lagoa da Ervedeira, em Leiria.Segundo fonte da GNR, o caso aconteceu por volta das 6h30 na sequência de um desacato ocorrido no recinto do festival, na aldeia do concelho e Leiria.Os bombeiros de Leiria também estiveram no local e deparam-se com o jovem com duas feridas no peito. A vítima foi encaminhada para o hospital, onde se verificou que os ferimentos não são graves. O rapaz já terá tido alta hospitalar.