Jovem expulso de casa ataca os pais à facada

Agressor de 18 anos usou faca de cozinha para esfaquear dois familiares quando o pai lhe ordenou que saísse de casa, em Vilamoura.

Por João Mira Godinho e Tiago Griff | 01:30

Um jovem de 18 anos foi detido por militares da GNR depois de ter esfaqueado os pais na casa onde vivem, em Vilamoura, Loulé. A agressão terá acontecido na sequência de uma discussão doméstica. Ao que o CM apurou, as brigas entre o jovem e os pais eram comuns, na casa na Volta da Piteira, uma rua sem saída, perto do Caminho das Alfarrobeiras, a norte de Vilamoura.



Ao que o CM apurou, pelas 23h00 de sexta-feira, numa troca de palavras mais acesa, e depois de o rapaz ameaçar a mãe, de 46 anos, o pai, de 48, perdeu a paciência e decidiu pegar nas roupas e noutros objetos do filho e colocá-los à porta da casa. Em seguida, ordenou ao jovem que abandonasse a habitação da família. Revoltado, este decidiu então agarrar numa faca de cozinha e esfaqueou, primeiro, o pai, no peito e no estômago; e depois a mãe, nas mesmas zonas do corpo.



Com o barulho que saía da residência, os vizinhos acabaram por chamar a GNR, que ao chegar ao local encontrou o jovem e o deteve de imediato. Os pais, com ferimentos considerados graves, foram transportados ao hospital de Faro. Ontem à tarde, o pai já tinha tido alta hospitalar enquanto a mãe se encontrava internada mas fora de perigo, referiu ao CM fonte do Centro Hospitalar do Algarve.



Na Volta das Piteiras – uma zona de moradias afastada do centro de Vilamoura – os vizinhos, ontem, mostravam ter conhecimento do episódio de violência mas não queriam falar do assunto. Por configurar uma tentativa de homicídio, a investigação do caso ficou entregue à Polícia Judiciária.



Agressivo

O jovem é descrito como uma pessoa com variações de humor que, por vezes, o fazem tornar-se agressivo. Os motivos da discussão de sexta-feira ainda estão a ser apurados pelas autoridades.



Livres de perigo

Apesar dos vários golpes que desferiu no peito e estômago dos pais, o jovem não atingiu qualquer órgão vital dos progenitores, pelo que estão ambos livres de perigo e o pai já teve mesmo alta.



Zona tranquila

A Volta da Piteira situa-se numa zona tranquila, paralela à estrada que liga Vilamoura à EN125. A maior parte das casas é de segunda habitação ou para arrendar, mas a família mora no local.