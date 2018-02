Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem ferida em atropelamento junto à Universidade do Minho

Alerta foi dado às 23h17 desta terça-feira.

00:23

Uma jovem ficou ferida num atropelamento, esta terça-feira, no Polo Universitário da Universidade do Minho, em Gualtar, Braga.



O alerta foi dado às 23h17.



No local estiveram quatro operacionais apoiados por duas viaturas, uma da GNR e a VMER de Braga.