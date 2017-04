Jovem finalista preso com droga no início da viagem

O autocarro com os restantes colegas seguiu viagem rumo a Andorra.



Os agentes suspeitaram imediatamente do comportamento que evidenciava e perguntaram-lhe se havia algo errado. O estudante admitiu logo estar na posse da droga – que terá sido adquirida por um valor que ronda os 200 euros – e mostrou onde estava escondida. Foi detido e levado para a esquadra, onde os pais foram chamados.O autocarro com os restantes colegas seguiu viagem rumo a Andorra.

A viagem de finalistas de um estudante de uma escola de Oeiras terminou no posto de abastecimento da A5, poucos quilómetros depois de o autocarro em que seguia ter arrancado. Foi detido por estar na posse de uma placa de haxixe com um peso total de 100 gramas.Segundo oapurou ontem junto de fontes policiais, o jovem finalista, de 18 anos, seguia com o resto dos colegas rumo a Andorra para uma semana de férias.Mas o motorista decidiu parar logo na autoestrada que liga Cascais a Lisboa para atestar o autocarro. Numa intervenção preventiva, os elementos da Polícia de Segurança Pública abordaram os jovens finalistas e um deles mostrou-se muito nervoso.