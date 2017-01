Jovem futebolista agredido por adversários

Após um jogo de júniores entre o Senhora da Hora e o Aldeia Nova (1-0), no fim-de-semana passado, um jovem jogador da equipa senhorense foi agredido à saída da estação de metro da Senhora da Hora, na passada quinta-feira.

O jovem médio teve de receber tratamento hospitalar e o caso foi participado à Polícia, que já se encontra a averiguar a situação.

Segundo um jornal nacional , as agressões terão sido planeadas pelos jogadores do Aldeia Nova.



"Quando ele saiu da paragem do metro foi cercado por quatro jogadores dos juniores do Aldeia Nova. Depois, foi espancado por dois deles. Encontra-se em muito mau estado e os pais querem levar o caso até às últimas consequências", revelou uma fonte próxima do lesado à mesma publicação.

O presidente do clube da Senhora da Hora, Vasco Carvalho, também se mostrou solidário com o jovem de 17 anos e delarou que se for necessário irá expôr o caso à Associação de Futebol do Porto.