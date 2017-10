Jovem grávida acelera e sofre choque mortal

Vítima de 19 anos entrou em pânico e inverteu a marcha na autoestrada – provocando colisão frontal em que morreu ela e outra condutora.

Por Luís Oliveira | 01:30

Grávida de 4 meses, a jovem de 19 anos entrou em pânico ao aperceber-se do enorme clarão que invadia a A25, junto à estação de serviço de Vouzela, no sentido Viseu-Aveiro. Temendo o aproximar do fogo, inverteu a marcha e entrou em contramão. Depois arrancou a alta velocidade até embater de frente contra outra viatura que ia no sentido correto.No acidente, catalogado pelas autoridades como tendo ocorrido em contexto de incêndio, morreram as duas condutoras – a jovem grávida, residente em Talhadas, Sever do Vouga, e a outra vítima, natural de Pinhel – e ocorreram mais dois feridos.A colisão, às 20h30, levou o pânico a milhares de condutores que ficaram bloqueados naquela zona da A25 com o fogo a cercá-los. Os trabalhos de socorro foram demorados porque as vítimas ficaram encarceradas no que restou das viaturas.Pressionados pelo fogo que avançou a grande velocidade e pelo protesto de centenas de automobilistas assustados, bombeiros e GNR conseguiram acelerar o processo de desbloqueio da estrada. Quanto às vítimas, apesar dos trabalhos de reanimação, acabaram por não resistir e morreram no local.Também em Tondela se viveram momentos muito complicados na noite de domingo e madrugada de segunda-feira. Centenas de pessoas de aldeias dispersas pela floresta abandonaram as suas casas e deslocaram-se para a cidade de Tondela, desesperadas e em fuga às chamas. Em Dardavaz e Adiça muitas pessoas acabaram por ficar para salvar as casas."Não podemos deixar tudo para trás de um momento para o outro", disse António Pinto, de 65 anos, enquanto molhava as imediações da sua casa de construção recente. "Felizmente conseguimos escapar", desabafou mais tarde, já de madrugada, aoAs chamas entraram na cidade de Tondela, junto ao estádio, destruindo algumas viaturas.A localidade de Adiça foi varrida pelo fogo com dimensões e velocidades gigantescas que feriu várias pessoas. Um jovem casal conseguiu retirar os três filhos de tenra idade da casa cercada. Os meninos, queimados, estão no Hospital S. Teotónio de Viseu.Dois irmãos que viviam sozinhos em Vale do Laço, Sertã, foram surpreendidos pelas chamas, que chegaram ao cair da noite de domingo e destruíram tudo à sua passagem. Américo Cardoso, de 65 anos, conseguiu salvar-se, saindo de casa antes do telhado cair, mas o irmão, Libânio Cardoso, de 70 anos, não teve forças, tendo ficado soterrado pelos escombros.Ao final do dia de ontem o corpo ainda não tinha sido resgatado, mas a morte está confirmada pelas autoridades oficiais. O incêndio chegou a Vale do Laço vindo da Ponte das Portelinhas e avançou com grande velocidade por várias povoações dos concelhos da Sertã e de Oleiros.Alzira Silva, prima dos dois irmãos - ambos surdos - apercebeu-se da chegada das chamas e pediu ajuda aos bombeiros para os retirar de casa. Mas os dois irmãos resistiram e recusaram sair de casa, alegando que tinham que proteger um monte de lenha. "Teimaram que não queriam sair da casa deles, mas eu compreendo, porque se fosse comigo também ia querer ficar a proteger o que é meu", contou aoAlzira Silva.Estão disponíveis para informações às populações a Linha de Emergência Social (144), a linha de trânsito da GNR (808 201 855) e a linha de informações da CP (707 210 220).As chamas destruíram várias vinhas de produção do vinho do Dão na freguesia de Silgueiros, já no distrito de Viseu.As chamas levaram ao corte das principais vias de comunicação de Viseu, do IP3 à A25. A linha da Beira Alta foi cortada e afetou a circulação de comboios.