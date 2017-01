Jovem guarda-redes cai inanimado no campo

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



50%

50%

50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



50%

50%

50% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

O guarda-redes dos juvenis do Gil Vicente Brian Araújo, de 16 anos, caiu inanimado, este domingo às 12h50, após um lance no jogo contra o Paços de Ferreira, no Estádio Adelino Ribeiro Novo, Barcelos.O jogador recuperou a consciência, foi levado ao hospital da cidade e transferido, à tarde, para o hospital de Braga, para realizar exames, já que sofreu um traumatismo craniano."Um jogador do Paços rematou e a bola embateu em cheio na cara do guarda-redes. Na recarga, marcaram golo e ele ainda andou um pouco, mas, depois, caiu no chão, sozinho", contou aouma testemunha. A partida foi interrompida.