Jovem leva bengala para luta combinada

Eram 16h30 de terça-feira quando as agressões começaram, mas os envolvidos foram ‘traídos’ por populares que alertaram a GNR. Os militares - cujo posto fica situado a menos de um quilómetro daquela habitação - chegaram rapidamente ao local, quando já decorria a cena de pancadaria entre os quatro jovens, a que puseram rapidamente fim.Os suspeitos foram levados para o posto, onde dois deles acabaram por ser constituídos arguidos por agressão na via pública. As armas ilegais foram apreendidas e os jovens notificados para comparecerem, ainda ontem de manhã, no Tribunal de Vila Verde. Foram ouvidos pelo procurador do Ministério Público, mas o caso baixou a inquérito judicial.