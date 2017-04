Jovem luta pela vida após brincadeira no Douro

Jovem em apuros resgatado no rio Douro





O jovem, que reside na cidade, foi resgatado pelos mergulhadores dos Sapadores do Porto, em paragem cardiorrespiratória. A situação foi invertida e a vítima hospitalizada.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

"Ele esteve cerca de 20 minutos submerso. Quando o tiraram, pensei que vinha morto. Espero que sobreviva." As palavras são de Gastão Teixeira, conhecido por ‘Lobo do Mar’, um dos primeiros a perceber que Bruno, de 18 anos, não se tinha conseguido manter à tona depois de se atirar às águas do rio Douro, na Ribeira, no Porto. A vítima foi reanimada e levada para o Hospital de Santo António, onde se encontrava, ao fecho desta edição, com prognóstico muito reservado, segundo fonte oficial.Ao que tudo indica, o jovem estaria numa tarde de convívio com amigos e junto a um grupo de raparigas quando se lançou ao Douro. "Ele estava com mais dois colegas na água. Vi que uma rapariga lhe atirou uma boia e percebi que alguma coisa de mal estava a acontecer. Os amigos contaram-me que ele não sabia nadar. Foi uma brincadeira que pode acabar mal", acrescentou Gastão Teixeira, que já realizou inúmeros resgates no Douro, mas que, desta vez, pouco mais pôde fazer do que alertar as autoridades.Foram minutos de aflição para os amigos de Bruno e para os muitos turistas que estavam no local. "Houve uma pessoa que ainda se lançou à água para o tentar resgatar, mas não conseguiu", disse Rodrigues Campos, capitão do Porto do Douro.