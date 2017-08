Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapaz de 19 anos mata o irmão à facada em Lisboa

Crime ocorreu na casa onde ambos viviam, no Bairro da Boavista. Vítima tinha um filho de cerca de três anos.

12:40

Um jovem de 19 anos matou o irmão de 23 à facada na casa onde ambos viviam no bairro da Boavista, em Lisboa.



O crime aconteceu por volta da meia-noite e o agressor foi detido pela PSP pouco depois.



A vítima mortal tinha um filho de cerca de três anos, que também vivia na casa da família.



O pai dos dois irmãos é uma pessoa conhecida no bairro. A mãe sofre de cegueira. A família está em choque com o crime violento.



Não é ainda conhecido o motivo que levou à discussão entre os dois irmãos que levou ao crime.