Jovem morre afogado ao tentar salvar homem

Homem atirou-se de carro ao Douro e foi salvo pela coragem de um rapaz de 19 anos.

Por Aureliana Gomes e Ágata Rodrigues | 01:40

"A água estava gelada, mas mesmo assim eu fazia tudo de novo para tentar salvá-lo". É com desânimo que José Pedro Santos, de 22 anos, relembra a noite de terça-feira em que tentou retirar André Ferreira, de 19, das águas do rio Douro, em Alpendorada, Marco de Canaveses. André acabou por ser encontrado, sem vida, esta quarta-feira de manhã.



A coragem do jovem de Várzea do Douro salvou a vida de um homem, de 64 anos, que, alegadamente, tentou o suicídio ao atirar-se ao rio de carro.



Cerca das 23h00, um grupo de jovens viu um carro cair ao rio. Das margens, ainda tentaram chamar o condutor, mas sem sucesso. "Gritámos a pedir para que saísse, mas ele metia mais a cabeça na água", explicou, ao CM, José Pedro Santos. Sem conseguir demover o homem em terra, André Ferreira saltou para a água e tentou retirá-lo. "Ele atirou-se. Tirou-lhe o cinto de segurança e retirou-o do carro. Nós atirámos-lhe uma corda e, sem que nada o fizesse prever, ele de braços abertos, simplesmente apagou-se", revelou o amigo que não hesitou e atirou-se à água. "Saltei sem ver e fui tentar agarrá-lo, só que só consegui agarrar no outro senhor", desabafou. Um outro rapaz ainda entrou na água, mas o frio fê-lo sair.

As autoridades foram chamadas ao local, mas o corpo só foi resgatado ontem de manhã, depois de buscas feitas pelos Bombeiros do Marco e mergulhadores dos Sapadores do Porto. Foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel.



"Tentou fazer o bem e ele é que morreu"

"A minha irmã está inconsolável, ninguém consegue falar com ela, só grita pelo filho" contou António Ferreira, tio de André, que recebeu a notícia ainda durante a madrugada.



"A minha irmã ligou-me e viemos para cá. Ele nadava bem mas o homem era pesado, tentou fazer o bem e ficou ele" acrescentou o homem que esteve sempre junto de um irmão mais velho de André que fez o reconhecimento do corpo. A família recebe apoio psicológico.



PORMENORES

Sexagenário tenta suicídio

O homem de 64 anos que se tentou suicidar foi assistido no Hospital Padre Américo em Penafiel apenas com sintomas de hipotermia. As autoridades garantem que está bem de saúde.



Família recorda herói

Em várias publicações feitas pela família nas redes sociais, André Ferreira, que tinha mais quatro irmãos, é lembrado como um herói por ter perdido a vida a salvar um homem de 64 anos que se atirou de carro ao rio Douro.



Corpo junto ao carro

Os mergulhadores dos Sapadores Bombeiros do Porto localizaram o corpo de André preso junto ao carro que estava submerso no cais de Bitetos.