Homem de 50 anos morre em atropelamento com fuga

Acidente aconteceu junto a uma paragem na zona na circunvalação perto de Aldoar, no Porto.

22:50

Um homem morreu esta sexta-feira à noite na Estrada da Circunvalação, no Porto, num caso de atropelamento e fuga.



Segundo apurou o CM, a vítima teria 50 anos e estaria próximo de uma paragem de autocarro.



O condutor fugiu do local sem prestar auxílio à vítima e continua em fuga e por identificar.



O alerta foi dado perto das 22h00 e acorreram ao local os Bombeiros Portuenses e uma equipa médica do Hospital Pedro Hispano, que nada puderam fazer para evitar o óbito.



A PSP está a investigar este caso.



Em atualização