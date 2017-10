Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem motard em coma após acidente

Condutor abalroou moto de Rafael Gonçalves e fugiu.

Por Sofia Garcia | 01:30

Rafael Gonçalves, o jovem de 19 anos que foi abalroado quando seguia de moto, terça-feira, na Charneca de Caparica, Almada, está em coma no Hospital de S. José.



O acidente ocorreu pelas 12h10 na rua António Andrade. Rafael seguia na sua moto em direção à rotunda, junto ao supermercado Minipreço, quando ao tentar ultrapassar o trânsito parado, pela esquerda, levou uma pancada de um ligeiro de mercadorias.



De acordo com uma testemunha, o rapaz embateu contra um autocarro da TST, que seguia em sentido contrário. O condutor fugiu do local. Família e amigos de Rafael têm feito apelos nas redes sociais para o encontrar.



Quanto ao veículo sabe-se que é amarelo-torrado, com letras brancas e tem um logótipo branco nos vidros traseiros.



Rafael Gonçalves foi transportado para o Hospital de S. José, em Lisboa, em estado grave, onde permanece em coma. Fonte da família disse ao CM que as próximas horas são decisivas.



A investigação do acidente está a cargo do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR que vai ouvir testemunhas e procurar identificar a viatura envolvida.



PORMENORES

Caça ao condutor

Apelo da família e amigos de Rafael Gonçalves para identificar o condutor conta já com mais de sete mil partilhas no Facebook e tem gerado uma grande onda de solidariedade. Fugir do local do acidente é punível com pena até dois anos de prisão ou multa até 240 dias.



Socorro no local

Para o acidente foram mobilizados um veículo dos Bombeiros de Cacilhas apoiados por cinco operacionais, a VMER do Hospital Garcia de Orta, uma ambulância do INEM de Almada e a GNR.