Jovem motociclista fica em estado grave

Rapaz de 15 anos sofreu diversos traumatismos e foi transportado ao hospital de Faro.

Por Ana Palma | 10:36

Um motociclista de 15 anos ficou gravemente ferido numa colisão entre o veículo em que circulava e uma viatura ligeira, ocorrida quarta-feira à noite na zona de Ferreiras, Albufeira.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado pelas 20h57. O embate entre os dois veículos fez cair o adolescente, que sofreu diversos traumatismos, considerados de grande gravidade. A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira e INEM, tendo sido em seguida transportada ao Hospital de Faro, com acompanhamento da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM. O condutor do ligeiro, que sofreu ferimentos ligeiros, foi também assistido no local mas recusou transporte a uma unidade de saúde.



Devido à colisão, a estrada esteve cortada no sentido Fontainhas/Ferreiras. A GNR registou o acidente, cujas causas deverão agora ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da Guarda (NICAV).



De acordo com os dados divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, desde o início deste ano e até dia 7 de fevereiro foram já registados 804 acidentes nas estradas algarvias (menos um do que em idêntico período do ano passado), de que resultaram cinco mortos e 10 feridos graves.



No mesmo período de 2017 registaram-se seis mortes e oito feridos graves. Ao longo do ano passado aconteceram na região 10 752 acidentes (mais 511 do que em 2016), foram registadas 30 mortes (32 em 2016) e 192 feridos graves (mais 30 que no ano anterior).



PORMENORES

Idosa atropelada

Uma mulher de 81 anos morreu, ao final da tarde de 17 de janeiro, depois de ser atropelada por um motociclo na EN 125 na zona de Rio Seco, em Faro. O acidente ocorreu ao KM 108 no sentido Olhão-Faro.



Morre na EN 125

Um jovem, de 27 anos morreu, no dia 18 de janeiro, na sequência de uma colisão entre um motociclo em que seguia e um veículo de mercadorias, na EN125, na zona de Almancil, no concelho de Loulé.



Morto em Lagos

Um homem de 78 anos morreu, dia 19 de janeiro, numa colisão frontal na variante de Lagos que dá acesso à Via do Infante e ao troço da EN 125 que liga aquela cidade a Sagres. Duas pessoas ficaram feridas.