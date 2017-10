Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem nua escapa a violador

Jovem foi atacada no jardim do Parque das Conchas, no Lumiar.

04.10.17

Uma rapariga de 18 anos foi vítima de tentativa de violação no passado fim de semana depois de ter conhecido um jovem de 24 anos no Cais do Sodré, em Lisboa. Os dois jovens estiveram juntos num bar e depois seguiram para o jardim do Parque das Conchas, no Lumiar.



O agressor conseguiu atrair a rapariga para uma zona isolada e tirar-lhe parte da roupa. Em pânico, a jovem libertou-se e correu para junto de dois homens, que a ajudaram e ainda conseguiram apanhar o agressor.



A PSP foi chamada ao local. Presente a um juiz de instrução criminal, o jovem ficou sujeito a apresentações periódicas obrigatórias às autoridades. A vítima ainda foi levada ao hospital devido ao estado de ansiedade.