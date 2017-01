Jovem português assassinado ao salvar o pai

Detenção do arguido, de 46 anos, ocorreu ao final da tarde de quarta-feira em Campo de Ourique.

A Polícia Judiciária adianta que o homem, de 46 anos e arquiteto, é técnico superior no Instituto da Segurança Social.

Cm ao Minuto

A vítima, do sexo masculino, morreu no local, em Alcácer do Sal.