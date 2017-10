Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem que matou namorado proibida de se deslocar a Fafe

Jovem de 19 anos deu facada no pescoço após o companheiro lhe tirar toalha e ficar nua na rua.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 01:30

Continua em liberdade, mas está proibida de se deslocar ao concelho de Fafe por decisão do juiz de instrução criminal de Guimarães, que a ouviu em primeiro interrogatório.



A jovem, de 19 anos, deu uma facada no pescoço do namorado, na terça-feira de madrugada, depois de mais uma discussão no exterior da casa que partilhavam, no lugar de Pardelhas, Fafe. Luís Filipe Rodrigues, de 21 anos, morreu um dia depois, no hospital de Guimarães. Será esta manhã sepultado em S. Gens.



Os jovens estavam juntos há quase dois anos. A relação sempre foi conturbada e marcada por agressões violentas à jovem, que chegou a ser maltratada pelo namorado, como contaram à PJ os vizinhos. No entanto, nunca fez queixa às autoridades.



Às 06h00 de terça-feira, a discussão acabou em tragédia. Luís Filipe terá desligado a água enquanto a namorada tomava banho para ir trabalhar. A jovem saiu à rua com uma faca de cozinha, decidida a vingar-se.



Queria furar os pneus do carro do namorado, mas enquanto se dirigia para o veículo, Luís Filipe tirou-lhe a toalha que ela tinha enrolada ao corpo desde que foi forçada a sair do banho. Ficou nua na rua, outra vez sob o olhar de vizinhos. Não conteve a raiva e deu-lhe uma facada, acertando no pescoço.



Em pânico, pediu ajuda e confessou tudo à polícia. Mostrou-se arrependida e preocupada com o namorado. Não foi detida pela PJ de Braga e está indiciada por ofensas à integridade física, agravadas pela morte.