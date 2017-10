Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem recluso incendeia cela

Foi levado ao hospital com queimaduras nos braços.

Por Isabel Jordão | 06:00

Um recluso de 18 anos, a aguardar julgamento na cadeia de Leiria destinada aos jovens, por roubos e ofensas à integridade física, foi ontem transportado para o hospital com queimaduras nos braços, por ter incendiado o colchão da cela.



Segundo apurou o CM, foi pelas 13h40, já depois do período de almoço, que o jovem recluso pegou fogo ao colchão. A situação foi detetada em poucos minutos pelos guardas prisionais, que extinguiram as chamas com os meios próprios do estabelecimentos prisional.



O recluso foi transportado pelos guardas para o Hospital de Leiria, para ser assistido.